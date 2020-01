Termine im Januar

Wedemark. Folgende Veranstaltungen der Reservisten-Kameradschaft gibt es im Januar:

Einladung zu einem Kooperationsseminar zur sicherheitspolitischen Bildung in der Politischen Bildungsstätte Helmstedt vom Freitag, 10. Januar, bis Sonntag, 12. Januar, mit dem Thema: „Saudi-Arabien – in welcher „Verfassung“?“, mit der Referentin Ricarda Steinbach. Gäste sind willkommen; Anmeldung bei der Landesgeschäftsstelle Niedersachsen, Fax (05 11) 1 54 91. Der Referent Pascal Kober (Mitglied des Bundestages) hält am Dienstag, 21. Januar, um 17 Uhr einen Vortag zu dem Thema: „Militärseelsorge. Ein Auslaufmodell?“ im Landtag Niedersachsen, Raum 1105. Anmeldung in der Geschäftsstelle Hannover, Telefon (05 11) 81 53 30. Am Sonnabend, 25. Januar, ab 20 Uhr findet die Mitgliederversammlung unter der Leitung des Oberfeldwebels Knuth Uhland im Schützenhaus des Berkhof, Berkhofer Straße 34b statt. Der Arbeitskreis Reserveunteroffiziere lädt für Montag, 27. Januar, um 19.30 Uhr zu einem Vortragsabend ein. Das Thema: „Die Kreisgruppe Hannover – Lage, Ausblick, Veranstaltungen“. Der Major der Reserve Dirk Kemmerich und der Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland leiten die Veranstaltung in der OHG Hannover, General-Wever-Straße 120. Die Kreisgruppe Celle richtet vom Freitag, 31. Januar, 18 Uhr, bis Sonntag, 2. Februar, 12.30 Uhr das Ausbildungs- und Wettkampfwochenende Severloh 2020 aus. Anmeldung bei Geschäftsstelle Celle, celle@reservistenverband.de.

Folgende Schießsport-Termine gibt es im Januar: Am Freitag, 10. Januar, Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester der Reservisten-Kameradschaft ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf. Unter der Leitung des Majors der Reserve Dirk Kemmerich findet am Sonnabend, 18. Januar, von 8 bis 16 Uhr eine Waffenausbildung mit Sturmgewehr G36, Pistole P8, Maschinengewehren MG3 und MG5 sowie Maschinenpistole MP7 im Fliegerhorst Wunstorf, Zur Luftbrücke in Wunstorf statt. Am Dienstag, 21. Januar, ist Schießtraining für Kurzwaffen ab 18.45 Uhr im Schützenhaus Berkhof. Die Mitgliederversammlung der Reservisten-Arbeitsgemeinschaft Schießsport mit Sicherheitsbelehrung wird am Dienstag, 21. Januar, um 20 Uhr im Schützenhaus des SV Berkhof durchgeführt.

Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.