Termine im November

Vorträge, Grünkohlessen und Schießen der Reservisten

Wedemark. Auch im November gibt es viele Termine bei der Reservisten-Kameradschaft: Ein Vortrag von Professor Johannes Varwick zum Thema: „Deutschlands Profil im UN- Sicherheitsrat findet am Freitag, 15. November, um 18 Uhr als gemeinsame Veranstaltung mit der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in der Clausewitz-Kaserne, Am Rehhagen 10 in Nienburg statt. Gäste sind willkommen. Am Sonnabend, 16. November, von 9 bis 12 Uhr werden Pflegearbeiten am Ehrenmal in Oegenbostel, Am Friedhof, unter der Leitung des Oberfeldwebels Knuth Uhland gemeinsam mit der Feuerwehr Oegenbostel durchgeführt. Antreten zum Volkstrauertag in Oegenbostel, Elze und Mellendorf ist am Sonntag, 17. November, von 8.30 bis 12 Uhr vorgesehen. Ein sicherheitspolitischer Abendvortrag: „Radikal versus Extrem – Wie viel „Radikal“ muss eine Demokratie ertragen“ als Gemeinschaftsveranstaltung mit der Friedrich Naumann Stiftung und der Gesellschaft für Sicherheitspolitik findet am Dienstag, 19. November, ab 19 Uhr in der Waldgaststätte Eckernworth, Hermann-Löns-Straße 19 in Walsrode statt. Anmeldung per Mail an hannover@freiheit.org. Der Arbeitskreis Reserveunteroffiziere lädt für Montag, 25. November, um 19.30 Uhr zu einem Vortragsabend ein. Das Thema: „Jahresabschluss mit Essen und Dienstplan 2020“. Gäste sind willkommen. Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland leitet die Veranstaltung in der OHG Hannover, General-Wever-Straße 120. Am Sonnabend, 30. November, von 18 bis 22 Uhr findet das traditionelle Grünkohlessen mit einer Prise Sicherheitspolitik unter der Leitung des Oberfeldwebels der Reserve Knuth Uhland statt, zu der Gäste sehr willkommen sind. Der Ort wird noch bekannt gegeben.Folgende Schießsport-Termine gibt es im November: Am Freitag, 1. November, Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester der Reservisten-Kameradschaft ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf. Ein Schweinepreisschießen im Vergleich mit der Kurzwaffe findet am Sonnabend, 9. November, von 14 bis 16 Uhr im Schützenhaus Berkhof, Berkhofer Straße 34b unter Leitung des Hauptgefreiten Gerald Schramke statt. Am Dienstag, 19. November, ist Schießtraining für Kurzwaffen ab 18.45 Uhr im Schützenhaus Berkhof.Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.