Termine in Schwarmstedt

Schadstoffsammlung ab 1. November

Schwarmstedt. Die diesjährige Herbstsammlung von Sonderabfällen findet vom 1. bis 12. November statt. An den insgesamt 60 Haltepunkten werden beispielsweise Farb- und Lackreste, Pinselreiniger, Säuren, Holzschutz- und Pflanzenschutzmittel von fachkundigen Mitarbeitern entgegengenommen. Auch Batterien, Leuchtstoff- und Energiesparlampen in haushaltsüblichen Mengen können dort abgegeben werden. Kunden müssen am Schadstoffmobil einen Mund- und Nasenschutz tragen, um die Ausbreitung von Corona zu vermeiden. Rund 160 Tonnen Sonderabfälle wurden auf den Wertstoffhöfen der AHK und am Schadstoffmobil im Frühjahr und Herbst des vergangenen Jahres abgegeben. Davon waren rund 64 Tonnen Wand- und Deckenfarben.Die Abgabe von Altöl ist nicht möglich, weil die Verkaufsstellen von Frischöl zur Entsorgung verpflichtet sind. Abgelehnt wird auch die Annahme von Tabletten und Hustensäften, die längst schon nicht mehr zum Sondermüll gehören. Diese Medikamente sollten sorgfältig dem Restabfall beigemengt werden, ohne dass sie in die Hände von Kindern gelangen können. Durchgetrocknete Farbreste werden ebenfalls nicht am Schadstoffmobil angenommen, dürfen aber in die Restmülltonne.Das Schadstoffmobil ist am8. und 11. November in Schwarmstedt und unmittelbarer UImgebung: 9. November: Lindwedel: Feuerwehrgerätehaus von 9 bis 9:45 Uhr | Schwarmstedt: Schützenplatz (Am Beu) von 10.15 bis 11.45 Uhr | Buchholz: Dorfstraße (vor ehem. Gasthaus 'Zum Alten Krug') von 12.45 bis 13.15 Uhr | Hademstorf: Schützenhaus (Am Dorfweg) von 13.30 bis 14 Uhr | Eickeloh: Schützenhaus von 14.15 bis 14.45 Uhr | Hodenhagen: Parkplatz vor Aller-Meiße-Halle von 15 bis 16 Uhr | Ostenholz: Feuerwehrgerätehaus (Sieben-Steinhäuser-Weg) von 16:30 bis 17 Uhr.11. November: Walsrode: Diskothek "Studio 78" (Gewerbegebiet Vorbrück) von 9 bis 11 Uhr | Düshorn: Feuerwehrgerätehaus von 11:15 bis 12:15 Uhr | Ahlden: Feuerwehrgerätehaus von 13.15 bis 13.45 Uhr | Büchten: Fa. Wolf (Hauptstraße) von 14 bis 14.15 Uhr | Bothmer: Parkplatz Clubheim (Schulstraße) von 14.30 bis 15 Uhr | Schwarmstedt: Schützenplatz (Am Beu) von 15.15 bis 17 Uhr.