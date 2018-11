Termine stehen fest

Resse. In Abstimmung mit allen Vereinen und Organisationen des Ortes hat der Resser Ortsrat – unterstützt durch die Gemeinde Wedemark – auch für 2019 die „Resser Termine“ zusammen gestellt. Die Liste mit allen für das kommende Jahr geplanten Veranstaltungen wird in Kürze an alle Haushalte verteilt. Die Verteilung übernimmt auch diesmal die Resser Kirchengemeinde, indem die Terminlisten in die demnächst erscheinende „Glocke“ eingelegt werden. Wer weitere Exemplare der Resser Termine beötigt, kann sich sowohl an Ortsbürgermeister Jochen Pardey unter Telefon (01 76) 28 06 77 05, E-Mail or-resse@pardey.email als auch an die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Antje Kaufmann, Telefon (0 51 31) 5 51 01, E-Mail antje-kaufmann@t-online.de wenden.