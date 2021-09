Theater in der Pfarrscheune

Freie Bühne Wendland zeigt "Emmas Glück"

Elze. Im Rahmen der Theater-Tage Wedemark zeigt die Freie Bühne Wendland am Freitag, 24. September um 20 Uhr „Emmas Glück“ – Drama, Lovestory und Krimi in einem.Kerstin Wittstamm von der Freien Bühne Wendland nimmt Gäste der Theater-Tage mit auf eine Reise zu einem heruntergekommenen und total verschuldeten Bauernhof. Sie erzählt dort eine Geschichte über das Sterben, die aber eigentlich von der unbändigen Lust auf Leben handelt. Eines Nachts wird sie von einem Knall geweckt – eine halbeStunde später hat sie eine Tüte voller Geld in der Hand und einen nackten Mann im Bett.Die Pfarrscheune in Elze ist der ideale Ort, um dieses einfühlsam von Caspar Harlan und Kerstin Wittstamm produzierte Ein-Personen-Stück zu spielen. Der Roman von Claudia Schreiber wird mit diesem Theaterstück schon allein durch die neue Perspektive neu erzählt. Die Theatergäste erleben die Geschichte, wie Emma sie selbst erlebt – in ihrer Erinnerung oder als dramatisch geschilderte Momentaufnahmen. Informationen zum laufenden Programm der Theater-Tage Wedemark gibt es unter www.wedemark.de/ttw21. "Emmas Glück" wird gezeigt am Freitag, 24. September, und am Sonnabend, 25. September, jeweils um 20 Uhr in der Pfarrscheune Elze, Wasserwerkstraße 42.