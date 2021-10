Theater Tage: Neuvertonung

Stummfilmklassiker Varieté in Brelinger Mitte

Brelingen. Die DJanes Cannelle und Kay Le Fay vom hannoverschen Club Feinkost Lampe vertonen den Stummfilm-Kino-Klassiker Varieté (D 1925) live an den Turntables und am Mischpult. Den Soundtrack gibt den schwarz-weißen Bildern im Kulturverein Brelinger Mitte einen neuen Look und lädt dazu ein, den stilbildenden Zirkusfilm mit Emil Jannings in der Hauptrolle neu zu entdecken. Gezeigt wird am 24. Oktober um 20 Uhr die restaurierte Fassung aus dem Jahr 2015. Der Eintritt kostet an der Abendkasse acht Euro und im Vorverkauf sechs Euro. Alle Informationen zu der Veranstaltung, den Tickets und den Theater Tagen Wedemark 2021 gibt es unter www.wedemark.de/ttw21. Der Veranstaltung findet statt in Kooperation mit der Hörregion Hannover.