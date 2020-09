Theatertage im MGH

Freiwilligenagentur steht für Fragen zur Verfügung

Mellendorf. Am Sonntag finden von 10 bis 18 Uhr erneut die Theatertage statt und von 10 bis 14 Uhr ist die Erfinderwerkstatt der KKS wieder geöffnet. Auch die Selbsthilfegruppen treffen sich wieder. Wer selbst zu einer solchen gehört oder Fragen hat, kontaktiert bitte die KIBIS, Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, Telefon (05 11) 66 65 67. Telefonische Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr. Täglich von 10 bis 16 Uhr steht in der Agora ein offener Bücherschrank zur Verfügung.Für Fragen ist das Team der Freiwilligenagentur täglich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de erreichbar.