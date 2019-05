Themencafé

Wedemark. Zum nächsten Themencafé in der Reihe „Spaziergänge" lädt das Seminarkationszentrum Wedemark am Freitag, 17. Mai, alle Zwei- und Vierbeiner herzlich ein. Diesmal geht es um den Würmsee in Kleinburgwedel. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Sees. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmedlung nicht erforderlich. Für Rückfragen können Interessierte Marion Brüggemann-Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13 erreichen.