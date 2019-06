Themencafé

Scherenbostel. Das SeminarAktionsZentrum Wedemark lädt ein zu einem Themencafé zum Thema Selbsterkenntnis. Sabine Böker, Heilpraktikerin und Enneagrammcoach, stellt an diesem Abend ein „Werkzeug", das Enneagramm, vor, mit dem man sich selbst auf die Spur kommen kann. Das Enneagramm hilft zu erkennen, warum man wie mit anderen Menschen in Kontakt geht, warum man mit einigen Menschen gut auskommt, mit anderen weniger.

Das Enneagramm hilft, das eigene Leben und die Beziehungen tiefer zu verstehen, eigene Stärken und Talente zu entdecken, alte Gewohnheiten und Muster loszulassen.

Der Abend findet am Dienstag, 18. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr statt. Der Abend ist kostenfrei. Anmeldung und Info unter Telefon (0 51 30) 58 42 44.