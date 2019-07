Themencafé

Scherenbostel. Zum Thema: „Lichtkosmetik“ Was ist das? lädt Ute Kowalewski am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr ins SeminarAktionsZentrum Wedemark, Am Husalsberg 7 ein. Anmeldung erbeten unter Telefon (01 77) 8 66 74 82, utekowalewski@web.de. Die Veranstaltung ist kostenfrei.