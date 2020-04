Themencafé

Scherenbostel. Das neunte Themencafé in den Räumlichkeiten des Seminaraktionszentrums Wedemark, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel nunmehr in eingeschränktem Umfang statt.

Nach telefonischer Voranmeldung bietet er in kleinem Kreise (zwei Personen pro Termin) am Sonnabend, 9. Mai, von 10 bis 12 Uhr wieder individuelle kostenfreie Beratung in diesen Themenbereichen an. Vom Kauf über Einrichtung, Bedienung bis zur Fehlersuche wird er zur Seite stehen. Für jeden Beratungsabschnitt sind 15 Minuten vorgesehen, darüber hinausgehender Bedarf ist individuell abzustimmen. Eine Anmeldung kann telefonisch unter (05130) 60113 erfolgen.