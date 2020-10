Themencafé

Scherenbostel. Das Seminar-Aktions.Zentrum Wedemark lädt interessierte Frauen zu

einem Themencafé „Frau sein – ungeschminkt“ in die Vereinsräume Am Husalsberg 7 in Scherenbostel ein. An diesem Erlebnisabend geht es um Fragen zu einem Leben als

selbstbestimmte, um sich selbst bewusste Frau. Wie abhängig bin ich von der Meinung anderer? Wie sehr nehme ich mir Kritik zu Herzen? Kann ich mich über Lob freuen? Und, wer ist eigentlich „ich“?

Das Themencafé wird von unterschiedlichen Fachfrauen mit kleinen Übungen aus den Bereichen Coaching, Yoga und Klangmeditation begleitet und kann ein Einstieg in einen geplanten Frauenworkshop sein. Der Abend findet am Dienstag, 3. November, von 19.30 bis 21 Uhr statt und ist kostenlos. Die Corona-Hygieneregeln werden eingehalten, bitte eine

Mund-Nase-Maske mitbringen. Da die Plätze begrenzt sind, wird unbedingt um Anmeldung unter info@seminaraktionszentrumwedemark-de gebeten.