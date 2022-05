Themencafé

Mellendorf. Axel Behnke führt auch in diesem Jahr wieder das beliebte Themencafé um das Thema „PC und Smartphone" im Seminaraktionszentrum Wedemark durch. Am Sonnabend, 21. Mai, findet es nun schon zum 14. Mal in den Räumlichkeiten des Vereins, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel statt. Von 10 bis 11 Uhr wird wieder individuelle Hilfe und Beratung in diesen Themenbereichen angeboten. Vom Kauf über Einrichtung, Bedienung bis zur Fehlersuche können Fragen gestellt werden. Das Angebot ist kostenfrei. Für jeden Beratungsabschnitt sind 15 Minuten vorgesehen, darüber hinausgehender Bedarf ist individuell abzustimmen. Eine telefonische Anmeldung unter (0 51 30) 6 01 13 ist erforderlich.