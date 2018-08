Themencafé

Scherenbostel. Das Seminaraktionszentrum Wedemark beendet die Sommerpause und lädt zum nächsten Themencafe am Freitag, 10. August, um 16.30 Uhr herzlich ein. An diesem Tag gibt die Diätassistentin Juliane Gait einen Einblick in das Thema „Ernährungsberatung nach Dr. Ambrosius“. Interessierte sind herzlich willkommen in den Räumlichkeiten Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten per E-Mail j.gait@dr-ambrosius.de. oder Telefon (01 77) 6 12 21 59. Der Eintritt ist frei. Das nächste Themencafe wird im Spätsommer als Spaziergang angeboten.