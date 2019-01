Themencafé

Scherenbostel. Das erste Themencafe im neuen Jahr, zu dem der Verein herzlich einlädt, beschäftigt sich mit Sprühkosmetik und findet am Montag, 21. Januar, ab 19 Uhr im SeminarAktionsZentrum Wedemark, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel statt. Ute Kowaleski stellt den Teilnehmern an diesem Erlebnis-Sprühabend die erste Informations-Kosmetik für

Körper, Geist und Seele vor und lädt auch gleichzeitig zum Ausprobieren ein. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung erforderlich. Entweder bei Ute Kowalewski, hier bekommt man auch Informationen zu dem Thema, unter Telefon (0 51 31) 4 79 96 83 oder (01 77) 8 66 74 82, utekowalewski@web.de oder beim Seminaraktionszentrum Wedemark unter Telefon (0 51 30) 58 42 44. Der Eintritt ist frei.