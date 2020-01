Themencafé in Scherenbostel

Meditation – mehr als nur still Sitzen

Scherenbostel. Ein Themencafé „Meditation – mehr als nur still Sitzen“ findet am Dienstag,14. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr im SeminarAktionsZenturm, Husalsberg, statt. Der Eintritt ist frei.Das Wort Meditation kommt aus dem lateinischen und bedeutet nachdenken, nachsinnen, überlegen. Meditation kann aktiv in Bewegung, klangvoll, geführt oder in Stille sein. Sie regt die Konzentration, die Achtsamkeit und die Besinnung auf sich selbst an und wirkt heilsam auf Körper und Seele. In der heutigen Zeit leiden viele Menschen unter Stresssymptomen wie Unruhe, Schlaflosigkeit, Gedankenkreisen oder nervösen Herz-Kreislaufbeschwerden. Hinzu kommt, dass sich die Menschen, durch die frühe Dunkelheit im Winter, häufig antriebslos und traurig fühlen. Meditation wirkt ausgleichend und stimmungsaufhellend und setzt Glückshormone frei. An diesem Abend stellt Heilpraktikerin Sabine Böker verschiedene Meditationsweisen vor und lädt zu einer praktischen Übung ein. Jeder ist herzlich willkommen. Infos und Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 58 42 44.