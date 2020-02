Themencafé in Scherenbostel

Beziehung als Spiegel des Selbst

Scherenbostel. Ob als Paar, in der Familie, im Job, Studium oder Schule, in Freizeit, Hobby oder Weiterbildung oder einfach nur beim Einkaufen, überall geht man Beziehungen zu anderen Menschen ein. Warum man mit einigen Menschen auf Anhieb gut, mit anderen aber weniger gut zurecht kommt, wie man es schafft, sich nicht mehr in Diskussionen zu verstricken, offen zu werden für die Bedürfnisse des Gegenübers ohne sich selbst aufzugeben und, wie man tolerant mit anderen sein kann und nichts mehr persönlich nehmen muss, davon können Interessierte im Vortrag im SeminarAktionsZentrum einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Sabine Boeker, Heilpraktikerin und Enneagrammcoach stelltin diesem Vortrag ein „Werkzeug“, das Enneagramm vor, welches die eigene Handlungsmotivation erkennen lässt und aufzeigt, wie es möglich ist, in Frieden und Harmonie mit sich selbst und anderen zu leben. Los geht es am Montag, 9. März, um 19.30 Uhr im SeminarAktionsZentrum Wedemark, Am Husalsberg 7. Der Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung ist wünschenswert. Informationen und Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 58 42 44.