Themencafé: Mama, nimm dir Zeit für dich!

Scherenbostel. Das nächste Themencafé in Scherenbostel mit dem Thema „Mama, nimm dir Zeit für dich!“ findet am 25. Februar, von 19.30 bis 20.30 Uhr im SeminarAktionsZentrum, Am Husalsberg 7 statt. Manchmal haben Mütter am Ende eines Tages das Gefühl nicht wirklich etwas geschafft zu haben und der Nachwuchs forderte auch noch ihre ungeteilte Aufmerksamkeit? Einen Kaffee trinken, solange er noch warm ist, Zeit für ein Buch oder Sport ist, neben Kinderbetreuung, Haushalt und Job, kaum möglich? Selbst regelmäßige Mahlzeiten sind, obwohl das Kind in der Einrichtung isst, oft aus Zeitmangel nicht machbar?

Wie Mütter lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und sich trotz des Alltags, Zeit für sich selbst zu nehmen, erfahren Interessierte an diesem Abend von Janine Marx/Ganzheitliche Beratung für Mütter. Der Vortrag ist kostenlos. Weitere Infos bei Janine Marx unter Telefon (01 51) 59 44 68 89.