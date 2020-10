Themencafé Smartphone

SeminarAktionsZentrum lädt ein

Scherenbostel.Im Oktober bietet das Seminaraktionszentrum Wedemark wieder das beliebte Themencafe rum das Thema „PC und Smartphone" an. Die 11. Veranstaltung dieser Reihe findet in den Räumlichkeiten des Vereins, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel am Sonnabend, 17. Oktober, von 10 bis 12 Uhr statt. Nur nach telefonischer Anmeldung sowie unter den üblichen Corona-Bedingungen (Mund-Nase-Bedeckung ist erforderlich) können Interessierte wieder individuelle kostenfreie Beratung in diesen Themenbereichen in Anspruch nehmen.Vom Kauf über Einrichtung, Bedienung bis zur Fehlersuche ist Axel Behnke behilflich.Für jeden Beratungsabschnitt sind 15 Minuten vorgesehen, darüber hinausgehender Bedarf ist individuell abzustimmen. Eine Anmeldung bitte telefonisch unter (0 51 30) 6 01 13.