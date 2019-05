Themencafés

Scherenbostel. Das Seminaraktionszentrum Wedemark lädt zu den ersten beiden Themencafes rund um die Themen „PC, Smartphone & Co“ im Vereinsraum, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel ein. Axel Behnke bietet künftig individuelle Beratung in diesem Themenbereich an. Vom Kauf über die Einrichtung bis zur Bedienung wird er bei Bedarf künftig zur Seite stehen. Alternativ gibt es zunächst zwei Termine: Freitag, 24. Mai, um 17 Uhr sowie am Sonnabend, 25. Mai, um 10 Uhr. Es geht zunächst um die individuelle Bedarfsermittlung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Angebot ist kostenfrei. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich telefonisch vorab unter (0 51 30) 6 01 13 zu informieren.