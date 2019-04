Therapiegarten am Ostersamstag geöffnet

Mellendorf. Am Sonnabend, 20. April, ist der Therapiegarten Grüne Stunde wieder von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Bei Kaffee und Kuchen können Besucher den Garten genießen und sich über das Betreuungsangebot informieren. Die ersten Hochbeete sind bepflanzt und die Frühjahrsblüher leuchten in den Beeten. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf.