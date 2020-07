Therapiegarten geöffnet

Mellendorf. Am 1. August können sich Besucher des Therapiegartens Grüne Stunde über die Heilpflanze des Jahres informieren. Die mit dem Chicoree verwandte Wegwarte ist eine schmackhafte Heilpflanze mit breitem Wirkungsspektrum. Neben vielen Informationen bietet der Verein Pflanzen zum Verkauf. Der Garten ist von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet und befindet sich im Grabenweg 6 in Mellendorf. Das Team bietet wie immer Kaffee und Kuchen an.