Therapiegarten Grüne Stunde

Mellendorf (elr). Am Samstag, 21. September ist Kräuterexpertin Ute Lindemann zu Gast im Therapiegarten. Sie gibt an diesem Nachmittag praktische Tipps für die eigene Seifenherstellung. Ohne synthetische Zusatzstoffe oder Fette auf Erdölbasis – eine Seife nur hergestellt aus pflanzlichen Stoffen. Dazu verwendet Sie zahlreiche Kräuter aus dem Therapiegarten. Das Team der Grünen Stunde sorgt für das leibliche Wohl. Der Garten ist von 14:30 bis 16:30 Uhr geöffnet und befindet sich im Grabenweg 6 in Mellendorf.