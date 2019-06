Therapiegarten stellt Heilpflanze 2019 vor

Mellendorf. Am Sonnabend, 6. Juli, können sich Besucher im Therapiegarten Grüne Stunde über die Heilpflanze des Jahres informieren. Das Echte Johanniskraut ist nicht nur als pflanzliches Arzneimittel bekannt, sondern auch sehr wertvoll für die Insektenwelt. Einige Exemplare können im Garten gezeigt werden. Wie immer bietet das Team der Grünen Stunde Kaffee und Kuchen an. Der Garten am Grabenweg ist von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.