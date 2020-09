Therapiegarten wieder geöffnet

Mellendorf. Am Sonnabend, 19. September, ist der Therapiegarten Grüne Stunde wieder geöffnet. Besucher können den Garten zwischen 14.30 und 16:30 Uhr erkunden und sich über die positive Wirkung von Gartenarbeit auf die Psyche informieren. Das Team bietet wieder wie gewohnt Kaffee und Kuchen an. Die Besucher sollten einen Mund-Nase-Schutz dabeihaben und sich an die Abstandsregeln halten. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf.