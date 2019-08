Thomas-Messe in St. Osdag

Mandelsloh. Am kommenden Sonntag, 11. August, wird um 18 Uhr in der Mandelsloher St.-Osdag-Kirche im Rahmen der Sommerkirche nach Jahren die Thomas-Messe wieder gefeiert. Dieser Gottesdienst ist für alle, die auf der Suche sind. Für alle mit Fragen und Zweifeln. Für alle, die eine Heimat suchen. Inhaltlich richtet sich die Thomas-Messe an dem Thema Freiheit aus. In dem Gottesdienst haben die Besucher die Möglichkeit an verschiedenen Stationen eigene Freiräume zu entdecken und selbst kreativ werden. Im Schlussteil des Gottesdienstes sind alle zur Feier des Abendmahls eingeladen (deshalb „Messe“), wobei im Zuge evangelischer Gastfreundschaft die Konfession keine Rolle spielt.