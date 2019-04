Tischabendmahl

Brelingen. Am Gründonnerstag, 18. April, um 19 Uhr feiert die Kirchengemeinde St.Martini in Brelingen wieder das schon traditionelle Tischabendmahl im Altarraum der Kirche. Dabei sitzen die Teilnehmer um eine festlich gedeckte Tafel, feiern gemeinsam das das Abendmahl mit Brot und Traubensaft und kommen in dieser ganz besonderen Atmosphäre zur Ruhe. Danach ergeben sich bei einem gemeinsamen Abendimbiss meist gute Gespräche in entspannter Stimmung bei Musik und passenden Texten. Dazu sind Menschen jeden Alters herzlich eingeladen.