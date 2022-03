Tolle Aktionen in den Ferien

Wedemark. Der Osterferienkompass der Gemeindejugendpflege bringt auch 2022 wieder Schwung in die Ferien. Ab sofort ist das Heft in diversen Schreibwarengeschäften, den Jugendtreffs, dem Rathaus und online erhältlich. Der Osterferienkompass für Aktivitäten während der Osterferien 2022 ist erschienen. Das Angebot der Veranstaltungen reicht dabei von Basteln, über Sport, bis hin zu einem Ausflug ins Klimahaus nach Bremerhaven. Für alle Zuhausegebliebenen ist somit für viel Abwechslung gesorgt. Der Ferienkompass für die Osterferien kann ab sofort auch von der Webseite der Gemeinde Wedemark, unter www.wedemark.de/ferienkompass heruntergeladen werden. Die Anmeldungen zu den Aktivitäten des Ferienkompasses erfolgen über die Jugendpflege der Gemeinde Wedemark. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Mitarbeiter stehen auch für Fragen zu den Veranstaltungen gerne zur Verfügung. Erreichbar sind sie unter Telefon (0 51 30) 58 14 83 oder E-Mail an Jugendpflege@Wedemark.de.