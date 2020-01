Tolle Angebote im MGH

Wieder volles Programm in der nächsten Woche

Mellendorf. Es ist wieder viel los im Mehrgenerationenhaus. Die kommende Woche beginnt mit der Sprechstunde des Dachverbandes für Selbsthilfegruppen „KIBIS“ am Montag von 14 bis 16 Uhr. Um 16.30 beginnt wie immer der Smartphone-Kurs „Jung für Alt“ und ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ in den Räumlichkeiten. Ab 19 Uhr kommt die Gruppe Stricken „Yoga für die Hände“ zusammen. Die offene Holzwerkstatt beginnt am Dienstag wie jede Woche um 16 Uhr und endet dann um 18 Uhr. Die Sprechstunde vom Verein „Miteinander. Wedemark“ startet um 17.30 Uhr. Diese Woche trifft sich der „Generationendialog Kriegsenkel“ von 18.30 bis 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Am Mittwoch beginnt der Computer-Stammtisch um 16.30 Uhr. Die orientalische Bauchtanzgruppe trifft sich von 17.30 bis 19 Uhr. Im Anschluss findet das Treffen der Spanischfreunde „Los amigos de español“ von 19.45 bis 20.15 statt. Der vierte Tag der Woche beginnt mit der Sprechstunde der Lernparten von 9.30 bis 12 Uhr. Von 12.30 bis 13.30 Uhr findet der offene Mittagstisch „Mit großen Hunger“ statt (um eine fristgerechte Anmeldung wird gebeten). Das Café Elternzeit öffnet seine Türen wie jeden Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr. Am Freitag wird mit dem Inklusionsfrühstück von 9.30 bis 11.30 Uhr gestartet. Am Sonnabend findet für die kleinen Wedemärker von 15 bis 17 Uhr der Kurs „Arabisch für Kinder“ statt und das Repair Café beginnt um 14 Uhr. Am Ende des Tages findet dann noch der Männer-Treff von 19 bis 22.30 Uhr statt. Am Sonntagnachmittag von 15 bis 17 Uhr findet das Regenbogencafe statt.Das Mehrgenerationenhaus bleibt von Montag bis Mittwoch geschlossen. Die Mitarbeiter sind erst ab Donnerstag wieder während der Öffnungszeiten für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und Freitag von 14 bis 18 Uhr.