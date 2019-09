Tolles Programm für die zweite Jahreshälfte

Gemeindejugendpflege bietet viele Aktionen für Jugendliche

Wedemark. Einen Überblick über das bunte und vielfältige Freizeitangebot im zweiten Halbjahr 2019 bietet das Programmheft der Jugendpflege der Gemeinde Wedemark. Alle Aktionen, Angebote und Veranstaltungen von Juli bis Dezember sind darin veröffentlicht.Die Palette der Angebote für die Kinder und Jugendlichen reicht im kommenden Halbjahr vom gemeinsamen Kochen und Backen über Basteleien bis hin zu Sportaktionen, Spielenachmittagen und-Partys, Kinonachmittagen und attraktiven Ausflügen. Die Kosten für die Veranstaltungen sind im kleinen Taschengeldbereich angesiedelt, oder die Aktionen sind kostenfrei. Das sind genug Gründe, etwas Neues auszuprobieren und darüber hinaus vielleicht auch ein interessantes Hobby zu finden. Das Halbjahresprogramm liegt in den Einrichtungen der Gemeindejugendpflege, im Rathaus, in den ortsansässigen Schreibwarengeschäften und in den Schulen aus oder ist abrufbar auf der Homepage der Gemeinde unter www.wedemark.de/jugendpflege.