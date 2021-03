Torffreie Erde im Mooriz

Resse. Wie schon in den vergangenen Jahren findet wieder der Verkauf torffreier Erde am Moor-Informationszentrum in Wedemark-Resse, Altes Dorf 1b, statt. Start ist am Mittwoch, 17. März. Der Preis beträgt pro Sack 8,50 Euro.Die Hannoversche Blumen-und Pflanzerde torffrei ist ein universell einsetzbares Kombiprodukt. Sie sorgt für ein gesundes Wachstum und optimales Gedeihen von Zimmer-und Freilandpflanzen (mit Ausnahme von Moorbeetpflanzen).Die Abgabe der Säcke kann aufgrund der noch gültigen Corona Bestimmungen nur vor dem Mooriz erfolgen und zwar jeweils mittwochs und samstags von 10 bis 12 Uhr.