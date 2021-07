Totalschaden verursacht

Hellendorf. Ein 26-jähriger Mann aus dem Bereich Celle kam in der Nacht zum Sonntag um 2.35 Uhr mit seinem Pkw nach rechts von der Meitzer Straße in Hellendorf ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Zusammenstoß entstand Totalschaden an dem hochwertigen Fahrzeug in Höhe von rund 215.000 Euro. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeug wurden beschlagnahmt.