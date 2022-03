Toter Hund in der Feldmark

Oegenbostel. Eine Spaziergängerin hat am Sonntagmorgen auf einem Feldweg an der Treiberstraße in Oegenbostel einen toten Hund gefunden. Dieser wies eine Verletzung im Brustbereich auf. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich hierbei um eine Schusswunde handelt, wurde der Tierkörper zur weiteren Untersuchung in die Tierärztliche Hochschule verbracht. Der Verdacht bestätigte sich allerdings nicht, so Kriminalermittlungsdienstleiterin Andrea Gottschalk gegenüber dem ECHO. Wahrscheinlich sei der Hund an Altersschwäche gestorben. Der Hundehalter ist vermutlich bekannt, habe aber bisher nicht persönlich befragt werden können. Eine Vergiftung schloss Gottschalk im vorliegenden Fall aus, bestätigte allerdings, dass der Polizei Wedemark in der vergangenen Woche vermutliche Giftköder in der Wedemärker Gemarkung gemeldet worden seien. Die Polizei habe allerdiings keine Giftköder sicherstellen können und auch akute Vergiftungen von Hunden seien nicht bekannt geworden. Dennoch warnte Gottschalk alleHundehalter, ihre Tiere genau zu beobachten und an der Aufnahme von Fressbarem zu hindern.