Traditionelle Fahradtour für den 16. September fällt in diesem Jahr aus

Mellendorf. Die traditionelle Fahradtour der Soldatemkameradschaft Mellendorf für den 16. September fällt in diesem Jahr aus. Zum traditionellen Vogelschießen am Sonnabend, 22. September, ab 14 Uhr im Schützenheim Mellendorf, sind alle Kameraden mit ihren Partnern und Freunden eingeladen. Damit das Schießen auch gut gelingt, werden alle Teilnehmer, die auch am Essen teilnehmen wollen, um Anmeldung bei Wilhelm Balke unter Telefon (0 51 30) 59 29 oder Andreas Günzel, Telefon (0 51 30) 3 92 04 gebeten. Der Vorstand freut sich auf eine rege Beteiligung, Zeit für einen ausgiebigen Klönschnack und einige fröhliche Stunden im Kameraden- und Freundeskreis.