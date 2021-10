Traditioneller Gottesdienst

Resse. Was einem Menschen fehlt, wenn die Gesundheit leidet, haben in der letzten Zeit viele Menschen erfahren. Doch wie kann eine Rückkehr in den Alltag gelingen und was ist dazu für Leib und Seele nötig? Das ist das Thema im Gottesdienst in der Resser Kapernaum-Kirche. Nach vielen besonderen Gottesdiensten wird ein traditioneller Gottesdienst mit Orgel, Gesang und Predigt am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr in der Kapernaumkirche gefeiert.

In der Kirche gilt für die Wege das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.