Traditionelles Pfingstsingen in Elze

Elze. Am Pfingstmontag, 10. Juni, findet um 11 Uhr auch in diesem Jahr unter Mitwirkung der Chorgemeinschaft Concordia Elze/MGV Mellendorf sowie des Mellendorfer Singkreises ein öffentliches Konzert auf dem Kirchengelände an der Pfarrscheune statt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen der erfahrenen Chorleiterin Diliana Michailov. Es wird ein bunter Strauß von bekanntem aber auch neuem Liedgut dargeboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Pfarrscheune bietet dazu das entsprechende Ambiente. Das gute Wetter bestellt der Veranstalter, die gute Laune bringen die Gäste mit. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Sangesfreunde.