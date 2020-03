Trauer-Café fällt aus

Burgwedel. · Aufgrund der Corona Pandemie fällt das Trauer Café des Ambulanten Hospizdienstes in Burgwedel am 7.April leider aus. · Die offene Sprechstunde kann ebenfalls bis zum 19. April nicht statt finden. Bei Beratungsbedarf wird um Anruf gebeten.

Der Anrufbeantworter Ist 24 Stunden erreichbar, eine Rückmeldung erfolgt so schnell wie möglich.