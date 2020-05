Trauer-Café fällt weiter aus

Wedemark. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt das Trauer-Café des Ambulanten Hospizdienstes bis auf Weiteres leider aus. Das Team überlegt zur Zeit, in welcher Form das Trauercafé wieder angeboten werden kann, wenn die Regeln dies zulassen.

Wer eine Trauerbegleitung benötigt, ruft bitte an. Der Ambulante Hospizdienst hat ausgebildete Trauerbegleiter, die auch telefonisch zur Verfügung stehen. Der Anrufbeantworter Ist 24 Stunden erreichbar, das Team meldet sich so bald wie möglich zurück. Es steht auch für Angehörige von Heimbewohnern für ein Gespräch zur Verfügung.