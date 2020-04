Trauercafé fällt aus

Wedemark. Aufgrund der Corona Pandemie fällt das Trauercafé des ambulanten Hospizdienstes Burgwedel-Isernhagen-Langenhagen auch am 5. Mai aus, wir überlegen zur Zeit in welcher Form das Trauercafé wieder angeboten werden kann,

wenn die Regeln dies zulassen. Sollten sie eine Trauerbegleitung benötigen rufen sie uns bitte an, wir haben ausgebildete Trauerbegleiter, die auch telefonisch zur Verfügung stehen.

Die offene Sprechstunde kann ebenfalls bis zum 3. Mai nicht stattfinden, bitte

anrufen, wenn Beratungsbedarf besteht. Der Anrufbeantworter Ist 24 Stunden erreichbar. Auch Angehörige von Heimbewohnern besteht Gesprächsmöglichkeit.