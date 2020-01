Trauertreff - Ein Gespächskreis für Trauernde

Mellendorf. Am Montag, 27. Januar, findet um 17.30 Uhr der Gesprächskreis für Trauernde im Bestattungsinstitut Schustereit, Wedemarkstraße 74 statt. Hier können sich Trauernde in einem geschützten Rahmen in ruhiger verständnisvoller Atmosphäre mit anderen Menschen, die ähnliches erfahren haben, über ihre Trauer austauschen. Interessierte sind herzlich willkommen. Nähere Auskunft unter Telefon (0 50 72) 14 45 oder (0 51 30) 52 71.