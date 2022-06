Treffen der Dorfgemeinschaft

Hellendorf. Am Montag, 4. Juli, um 19 Uhr trifft sich zum zweiten Mal die Dorfgemeinschaft Hellendorf im DGH. Alle Bewohner von Hellendorf sind herzlich eingeladen, an diesem Treffen teilzunehmen, um die dörfliche Gemeinschaft zu erhalten und weiter auszubauen.Wer nicht teilnehmen kann, aber trotzdem über zukünftige Treffeninformiert werden möchte und mit der Nutzung und Weitergabe der Kontaktdaten zu diesem Zweck einverstanden ist, kann gerne eine kurze E-Mail an guenther.maass@t-online.de senden.