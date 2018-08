Treffen der Elterngruppe „Hochbegabung“

Scherenbostel. Die Elterngruppe „Hochbegabung“ trifft sich in Abständen von circa sechs Wochen und tauscht sich über Erfahrungen mit hochbegabten Kindern aus. Alltägliche Situationen, Konflikte in Schule und Kindergarten, der Umgang mit Freunden und Geschwistern – es gibt viele Herausforderungen für Eltern mit begabten und hochbegabten Kindern. Gemeinsam lassen sich Lösungsstragien finden und dadurch auch eine positive und wertschätzende Sichtweise für die Kinder stärken. Wer nicht sicher ist, ob sein Kind hochbegabt ist, kann einfach vorbeikommen, der Austausch wird helfen. Nächster Termin ist Donnerstag, 23. August, um 19 Uhr im SeminarAktionsZentrum Wedemark, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel.

Anmeldung und Informationen unter info@lernbegleitung-wedemark.de oder bei Elke Steinmetz unter Telefon (01 51) 58 13 47 23.