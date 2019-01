Treffen der Historischen AG

Bissendorf. In der Historischen AG wird am Mittwoch, 27. Februar, über „Was war die Amtsvogtei Bissendorf?“ referiert. Referent ist Reinhard Tegtmeier-Blanck. Der Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus der evangelischen St. Georgskirche in Mellendorf, Kirchweg 3 in Mellendorf. Wie immer wird ein Kostenbeitrag von zwei Euro erhoben.