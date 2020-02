Treffen der Wedemärker Unternehmerinnen zum Thema „Berufliche Selbstständigkeit“

Mellendorf. Das nächste Treffen des Unternehmerinnen-Netzwerks Wedemark findet am Donnerstag, 12. März, ab 19.30 Uhr in der Sport- und Musikbar „Herzblut“, Industriestraße 37 in Mellendorf statt. Thema des kommenden Treffens werden Fragen rund um die berufliche Selbstständigkeit sein. Zum einen zur Gründungsphase: Welche Erwartungen bestehen an die Selbstständigkeit? Was gilt es in der Gründungsphase zu beachten? Was war/ist schwierig? Was hat geholfen? Zum anderen werden die Teilnehmerinnen sich über die Situation als Frauen, die schon länger beruflich selbstständig sind, austauschen: Welche Erwartungen haben sich erfüllt? Wo gibt es immer noch Probleme? Der Themenschwerpunkt beim Treffen wird letztlich von den anwesenden Frauen bestimmt. Unternehmerinnen aus der Wedemark und Umgebung und insbesondere auch Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, sind herzlich willkommen. Um Anmeldung wird gebeten bei Anja Haedge unter Telefon (0 51 30) 58 34 81 oder per E-Mail unter anja.haedge@htp-tel.de.