Treffen des Arbeitskreises

Bissendorf. Der Arbeitskreis Inklusion lädt ein zu seinem Treffen im Bürgerhaus Bissendorf am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr. Wie immer ist der Treffpunkt das Sitzungszimmer. Themen sind unter anderem der WedeMarkt am 30. Juni und die Ehrenamtsmesse am 24. August. Gäste sind herzlich willkommen.