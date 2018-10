Treffen des Arbeitskreises junger LandFrauen

Wedemark. Der Arbeitskreis junger LandFrauen im Altkreis Burgdorf trifft sich zur „Werksführung Zuckerfabrik“ am Freitag, 2. November, um 17 Uhr. Es wird die Zuckerfabrik in Clauen besichtigt und die Zuckerproduktion vor Ort erlebt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit gemütlich noch in Hohenhameln einzukehren. Treffen ist an der Zuckerfabrik Clauen, Zuckerfabrik 3. Anmeldung bis zum 28. Oktober bei Anette Kobbe unter Telefon (0 51 75) 21 26 oder E-Mail anette.kobbe@gmx.de.