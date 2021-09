Treffen im MGH

Gruppe Kriegsenkel lädt ein

Das nächste Treffen der Krieg-Kriegskinder-Kriegsenkelgruppe Wedemark findet amDienstag, 28. September, im Mehrgenerationenhaus Mellendorf, Gilborn 6,um 18.30 Uhr statt. Ab sofort wird das Programm für Interessierte Teilnehmer um eine Einführung zum Thema mit dem Begriff Kriegsenkel ergänzt. Dieses soll den Einstieg für neue Mitglieder erleichtern und zu einem frühzeitigen besseren Verständnis beitragen. Beginn ist ebenfalls am Dienstag um 17 Uhr im MGH und ist kostenlos. Geplant ist zukünftig eine Veranstaltung zur Einführung in das Thema am Ende eines Quartals jeweils am letzten Dienstag im Monat durchzuführen.Hierzu eine kurze Vorabinformation: Die Relevanz des Begriffs „Kriegsenkel“ erklärt sich aus der Tatsache, dass er auf Zusammenhänge zwischen den Generationen hinweist. Weil er den Horizont über die eigene Lebensspanne hinaus in die Vergangenheit erweitert, kann er zum Schlüssel werden, um Unstimmigkeiten im Kontext der eigenen Biographie zu deuten, die bislang nicht aus den Lebenszusammenhängen zu erklären waren. Weitere Informationen zum Thema auf der Homepage unter www.kriegsenkel-wedemark.de im Internet einsehbar.