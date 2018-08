Treffen im September

SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus Wedemark lädt ein

Wennebostel. Am Montag, 10. September, findet ab 14 Uhr wieder die Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus Wedemark in der Gaststätte Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8, statt. Mitglieder, Freunde und Gäste sind hierzu wieder ganz herzlich eingeladen. Zunächst wird kurz über die Tagesfahrt zum Wilseder Berg gesprochen und es werden erste Überlegungen angestellt, wohin es im nächsten Jahr gehen soll. Natürlich wird es wieder einen Überblick über die politischen Ereignisse im Lande und der Welt geben. Für Anfang Oktober ist die Besichtigung eines bäuerlichen Hofes vorgesehen. Die Details werden zurzeit noch ausgearbeitet und dann am 10. September vorgestellt.