Tür aufgehebelt

Elze. Am Mittwoch zwischen 5.55 und 18.10 Uhr kam es im Lärchenweg in Elze zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Dazu wurde zunächst eine Zugangstür zu einem Wintergarten und anschließend eine Terrassentür aufgehebelt. Im Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen gesucht. Abschließende Meldungen zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.