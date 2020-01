Tür zum Gerätehaus verklebt

Abbensen. Am vergangenen Wochenende verklebten unbekannte Täter die Eingangstür des Feuerwehrgerätehauses in Abbensen mit Klebstoff, so dass die Türen nicht mehr zu öffnen waren. Das Schloss muss nun ausgetauscht werden, damit die Helfer im Brandfall wieder an ihre Geräte gelangen können. Der wirtschaftliche Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Seitens der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.